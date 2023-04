Diskussion in der Marienkirche Bürgerversammlung in Dessau - Warum die Pläne für die Buga 2035 zur Nebensache werden

In einer Bürgerversammlung am Montagabend in Dessau wird die Machbarkeitsstudie für die Bundesgartenschau 2035 vorgestellt. Doch die Besucher interessiert das nur am Rande.