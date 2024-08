Bundesgartenschau Bürgerbegehren ist erfolgreich: Dessau-Roßlau muss Bürgerentscheid zur Buga 2035 durchführen

Die Kritiker der Bundesgartenschau 2035 in Dessau haben ihr erstes Etappenziel erreicht. Der Hauptausschuss am 28. August und der Stadtrat am 11. September entscheiden über die Zulässigkeit des „Bürgerbegehrens gegen die geplante Finanzierung der Buga 2035“. Die 3.000-Unterschriften-Hürde ist genommen.