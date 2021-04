Bürger sollen Zukunftsvision für Dessau-Roßlau entwickeln

„Eine Stadt macht sich auf! Machen Sie mit?“, so die Botschaft der Zukunftsreise-Flaggen, von denen die ersten sechs durch Oberbürgermeister Peter Kuras und den Moderator des Kulturforums Thomas Holzmann am Montagnachmittag vor dem Rathaus gehisst wurden. 18 weitere Flaggen folgen in den nächsten Tagen an verschiedenen Stellen der Stadt.

Die Fahnen symbolisieren den Start der verstärkten Teilnehmerwerbung für das Projekt „Zukunftsreise Dessau-Roßlau“. Die Bürger werden damit aufgerufen, sich aktiv in die Erarbeitung einer Zukunftsvision für die Stadt einzubringen.

Die Durchführung des zunächst für Frühjahr geplanten Projekts soll pandemiebedingt nach der Sommerpause starten. Ziel ist nach Darstellung von Oberbürgermeister Peter Kuras die Entwicklung einer Vision für ein zukunftsstarkes Dessau-Roßlau durch die Einwohner selbst. (mz)