Im Stadtbezirksbeirat Süd, Haideburg, Törten haben sich mehrere Bürger über das Turnhallenprojekt am Gropius-Gymnasium beschwert. Was die Stadt nun vorhat.

Bürger-Protest gegen Bau von Schulturnhalle in Dessau reißt nicht ab

Der Bauplatz für die Turnhalle am Gropiusgymnasium in Dessau.

Dessau/MZ - Die Kritik am geplanten Turnhallenbau auf dem Gelände des Walter-Gropius-Gymnasiums wollte nicht abreißen am Gründonnerstag. Die hagelte es abends in der Einwohnerfragestunde des Stadtbezirksbeirates (SBB) Süd, Haideburg, Törten.