Bunte Wellen auf dem Dessauer Markt erstrahlen in neuen Farben

Die in die Jahre gekommenen Treppensitze und Wellen in der Zerbster Straße von Dessau haben einen neuen Anstrich erhalten.

Dessau/MZ - Dessau - Pünktlich mit den ersten Sommersonnenstrahlen leuchten auch die Wellen und Treppensitze in der Zerbster Straße wieder in den Farben rot, gelb und blau. Die Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau hat hier durch den ortsansässigen Malerfachbetrieb Hofmann einen neuen Anstrich realisiert.

Die vor Jahren auf Anregung der Spielplatzinitiative Dessau unter dem Motto „Spielen am Wege“ erbauten Wellen und Treppensitze in der Zerbster Straße zwischen Marktplatz und Einmündung Poststraße waren etwas in die Jahre gekommen und unansehnlich geworden.

„Wir haben diesen nun wieder ihre ursprüngliche Strahlkraft verliehen und laden alle Kinder und Junggebliebenen zum Spielen, Ausruhen und Klettern ein“, erklärt Robert Reck, Interimsgeschäftsführer der Stadtmarketinggesellschaft. (mz)