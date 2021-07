Bundesstraße 185 in Mosigkau für eine Woche dicht - Umleitungen für Autos und Busverkehr

Mosigkau/MZ - Mosigkaus wichtigeste Verkehrsader, die Orangeriestraße, ist ab Montag, dem 2. August, gesperrt. Wie die Stadt mitteilt, erfolgen auf der Bundesstraße 185 bis zum 10. August Fahrbahnarbeiten. Repariert wird die Fahrbahndecke auf Grund oberflächlicher Schäden.

Dafür sei eine Vollsperrung zwischen Ortseingang (aus Köthen kommend) bis Wiljamsstraße sowie im Abschnitt Am Hanfgarten bis Einmündung Lichtenauer Straße unumgänglich. Die Straßen Vor dem Rößling und Bauernreihe sind in der Bauzeit nicht über die Orangeriestraße zu erreichen. Auch die Grundstückszufahrten innerhalb der Bauabschnitte sind auf der Orangeriestraße für die Anwohner mit Auto nicht zu erreichen. Radfahrer und Fußgänger werden an der Baustelle vorbeigeleitet.

Für Autofahrer gibt es dagegen eine Umleitung: Der Verkehr auf der B 185 aus Richtung Westen (Köthen) wird in nördlicher Richtung (Roßlau/Magdeburg) ab Rosefeld auf die K 2077 über Libbesdorf zur L 134 in Richtung Kochstedt geführt und mündet an der Kreuzung Große Schaftrift/Argenteuiler Straße wieder auf die B 185. In Richtung Westen wird der Verkehr über die L 134 auf den Rosefelder Weg und anschließend zurück auf die B 185 geleitet. Weiterhin werden Umleitungen für innerörtliche und touristische Ziele angezeigt, teilt die Stadt mit.

Auch der Busverkehr ist von der Umleitung betroffen. Bis zum 13. August ändert sich laut der Stadtwerke die Streckenführung der Linien 16, N2 und N3: Die Haltestellen „Anhalter Straße und „Erich-Weinert-Straße“ werden planmäßig etwa sechs Minuten später bedient. Zusätzlich wird im Rüsterweg/Höhe Friedhof eine Haltestelle eingerichtet.