Bundesinnenministerium verdoppelt Fördersumme und reagiert damit auf drei Jahre alte Bitte von Land und Stadt. Mit dieser Zuwendung ist die Finanzierung des Neubaus in der Dessauer Innenstadt abgesichert. Voraussichtlich im Oktober soll das Haus eingeweiht werden.

Bund gibt weiteres Geld für Neubau der Synagoge in Dessau - Einweihung im Oktober?

Dessau/Magdeburg/MZ - Dank zusätzlicher Bundesmittel in Höhe von 700.000 Euro kann der Neubau der Synagoge in Dessau fertiggestellt werden. Der Bund hat in dieser Woche zugesagt, seine Fördermittel für das Dessauer Bauprojekt auf insgesamt 1,4 Millionen Euro zu verdoppeln und entsprach damit einer Bitte von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff und Dessau-Roßlaus Ex-Oberbürgermeister Peter Kuras.