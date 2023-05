Bundesgartenschau 2035 Buga-Jury besichtigt Dessau-Roßlau - Stadt will Bewerbung für 2035 offiziell übergeben

Dessau-Roßlau will seine Bewerbung zur Bundesgartenschau 2035 am Dienstag, 9. Mai, feierlich an die Buga-Gesellschaft übergeben. Was an dem Tag alles geplant ist.