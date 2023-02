Anfang Dezember wurde in der Zerbster Straße in Dessau ein schwer verletzter Mann gefunden: Die Polizei sucht nun nach dem Täter. Mit einer Zeugin wurde ein Phantombild erstellt. Was zur Tat bekannt ist.

Dessau/MZ - Zweieinhalb Monate nach einer Gewalttat in der Dessauer Innenstadt sucht die Polizei seit Dienstag mit einem Phantombild nach einem mutmaßlichen Täter. Der Mann soll Anfang Dezember einen 49-Jährigen lebensbedrohlich verletzt haben.

Tat geschah im Dezember in der Innenstadt von Dessau

Die Tat hat sich in der Nacht vom 30. November zum 1. Dezember ereignet. Gegen 2.20 Uhr war die Dessauer Rettungsleitstelle informiert worden, mit dem Hinweis, dass in der Zerbster Straße, auf Höhe des Restaurants „Milano“, eine verletzte Person liege. Das bestätigte sich. Der vorgefundene schwer verletzte und nicht ansprechbare Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Seine Verletzungen am Kopf wurden als lebensbedrohlich eingestuft.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? (Phantombild: Polizei)

„Die seitdem geführten Ermittlungen sprechen dafür, dass der 49-Jährige Opfer einer Gewalttat wurde“, sagte ein Polizeisprecher. Man habe zwischenzeitlich eine Zeugin ermitteln können, mit deren Hilfe ein Phantombild des mutmaßlichen Täters erstellt wurde. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau hat das Amtsgericht Dessau-Roßlau nun die Veröffentlichung des Bildes angeordnet. Der gesuchte Mann soll zum Tatzeitpunkt mit einer blau-schwarz karierten Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein. Weitere Details nannte die Polizei nicht.

Neben dem Tatverdächtigen werden noch ein Mann und Frau gesucht

Darüber hinaus sucht die Polizei nach einem Mann und einer Frau, die sich in unmittelbarer Nähe zum Tatort befunden haben. Welche Rolle beide spielen, dazu wurden keine Angaben gemacht.

Die Frau war etwa 30 Jahre alt und hatte blonde Haare, seitlich zum Zopf gebunden. Sie trug eine dickere rote Stoffjacke mit braun-weißem Fellkragen und goldfarbene Ohrringe. Der Mann hatte kurze schwarze Haare und trug eine schwarze Jacke.

Die Polizei fragt nun: Wer kennt die abgebildete Person? Wer kann Hinweise zu deren Identität geben? Wer kann Angaben zu den beschriebenen Personen machen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0340) 6000-291 an die Polizeiinspektion Dessau zu wenden.