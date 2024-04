Nach Brückeneinsturz in Baltimore

Die Überreste der Francis Scott Key Bridge am Tag nach deren Einsturz. Rechts ist das Containerschiff „Dali“ zu sehen, das die Brücke gerammt hatte.

Baltimore/Roßlau/MZ. - Nach dem Zusammenstoß eines Frachtschiffes mit der Francis Scott Key Bridge und deren Einsturz im US-Bundesstaat Maryland mit mindestens sechs Toten sitzt der Schock in der amerikanischen Hafenstadt Baltimore noch immer tief. Am Dienstag, dem 26. März, war gegen 1.30 Uhr nachts das manövrierunfähige Containerschiff „Dali“ mit einem Stützpfeiler kollidiert. Die Stahlkonstruktion war daraufhin zusammengebrochen und in den eiskalten Fluss gestürzt.