Briefwahlpanne in Dessau-Roßlau geht weiter - Stimmzettel mit falschem Wahlkreis verschickt

Dessau-Roßlau - Die Probleme mit Briefwahlunterlagen für die beiden Abstimmungen am 6. Juni sind größer als zunächst angenommen. Nachdem am Mittwoch bekannt geworden war, dass in rund 8.000 Fällen die Unterlagen für die Oberbürgermeisterwahl in Dessau-Roßlau fehlerhaft oder unvollständig verschickt wurden, wird jetzt klar: Auch im Versand der Papiere für die Landtagswahl, die am selben Tag stattfindet, gibt es Fehler - wenn auch deutlich weniger.

