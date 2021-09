Briefwähler irren ums Dessauer Rathaus - in welchen Kasten die roten Briefe gehören

Dessau-Rosslau/MZ - Noch ist genug Zeit, doch so langsam müssen Briefwähler ihre Wahlunterlagen auf die Reise schicken, damit sie noch rechtzeitig zur Bundestagswahl am Sonntag ankommen. Auf Nummer sicher gehen und seine Briefwahlunterlagen persönlich im Rathaus abliefern, wollte am Samstag der Dessau-Roßlauer Roland Sandler. Nachdem Wahlschein und Stimmzettel laut seiner Darstellung zuvor eher auf Umwegen zu ihm kamen - zunächst im falschen Briefkasten in der falschen Straße gelandet seien - war Sandlers Vertrauen in den Postweg nachhaltig erschüttert.

Doch auch der persönliche Gang gestaltete sich schwierig, wie der Dessau-Roßlauer der MZ am Montag per E-Mail schrieb. So seien keinerlei Infos zur Wahl am Rathaus sichtbar gewesen. Und auch einen gesicherten und gekennzeichneten Briefwahlkasten habe er nicht finden können. Außerdem seien am Samstag weitere Bürger mit roten Briefumschlägen aufgetaucht. „Wir haben uns aufgeteilt und vergebens das Wahlamt gesucht.“ Dem Briefkasten „Stadtverwaltung/ Stadtwerke“ habe niemand über den Weg getraut. „Die Stadtwerke haben wohl nichts mit der Wahl zu tun“, folgert Sandler vor Ort.

Wahlbrief muss bis spätestens Sonntag, 18 Uhr, beim Wahlamt eingegangen sein

Wie die Stadt auf Nachfrage mitteilte, wäre aber genau das der richtige Ort für die Briefwahlunterlagen gewesen. Der Briefkasten der Stadt/DVV-Stadtwerke an der Seite vor dem Eingang zum Bürgerbüro werde von der Stadt geleert, versicherte Sprecher Carsten Sauer.

Zu den Sprechzeiten des Bürgeramtes könnten Briefwähler ihre Unterlagen zudem in der Ausgabestelle für Briefwahlunterlagen in der ehemaligen Touristinformation im Rathausanbau abgeben - Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 18 Uhr und Mittwoch von 8 bis 12 Uhr.

Der rote Wahlbrief muss übrigens spätestens Sonntag, 18 Uhr, beim Wahlamt eingegangen sein, damit er von den Wahlhelfern noch mit ausgezählt werden kann. Der genannte Briefkasten werde dann auch nochmals geleert.