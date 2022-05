Breakdance-Meisterschaft nach Dessau vergeben - Wer schafft es zu den Olympischen Spielen?

Die offiziellen Deutschen Meisterschaften finden am 23. April in der Dessauer Anhalt-Arena statt. Bundestrainer nominiert Olympia-Kader.

Breakdancer in Aktion bei „Dancing Dessau“ in der Anhalt-Arena.

Dessau/MZ/HTH - - „Dessau hat es geschafft. Wieder mal kommt eine Deutsche Meisterschaft in die Bauhausstadt“, jubelt Ralph Hirsch, Sportdirektor von Anhalt Sport. Am 23. April finden in der Dessauer Anhalt-Arena die German Breaking Championships statt. Ausgerichtet werden sie vom Deutschen Tanzsportverband.