brau.Art-Ausstellung in Dessau ist eröffnet - Es geht um das Thema „Zeit“

Dessau/MZ - Es war für sie an der Zeit für die Künstlerinnen und Künstler des brau.Art-Vereins in ihr Wohnzimmer in der Alten Brauerei zurückzukehren. Und weil die gute Stube in den alten Backsteingemäuern mehr als genug Platz bietet, haben sie sich zur nunmehr 13. Auflage der brau.Art auch jede Menge weitere Künstler aus der Doppelstadt, aus Halle, aus Berlin und Brandenburg, eingeladen, so dass mit 29 Mitstreitern und über 150 Kunstwerken in diesem Jahr so viel brau.Art wie selten zuvor ist.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.