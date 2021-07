Brandstiftung - Fünf Feuer binnen einer Stunde in Dessau halten Polizei und Feuerwehr in Atem

Dessau - In der Nacht zu Sonntag ist es zwischen 21.30 und 22.30 Uhr gleich zu fünf Bränden in Dessau gekommen. Feuer wurden aus der Humperdinckstraße, der Muldstraße, der Bertolt-Brecht-Straße, der Chaponstraße und der Ballenstedter Straße gemeldet. Jeweils wurden Gras und Müll oder Müllcontainer entzündet. Größere Schäden konnten durch das schnelle Eingreifen von Polizei und Feuerwehr verhindert werden. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht nach Zeugenhinweise. Wer hat am Samstagabend etwas Verdächtiges beobachtet.