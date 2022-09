Wurde Feuer vorsätzlich gelegt? Polizei ermittelt wegen Brandstiftung - Drei Feuer in Dessau-Roßlauer Wäldern gleichzeitig

Am Sonntagabend brannte es fast zeitgleich an mehreren Stellen in Rodleben und Mühlstedt nördlich von Roßlau. Die Feuerwehr verhinderte einen Großbrand.