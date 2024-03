Nahe der Zerbster Brücke in Roßlau haben Unbekannte am Sonntagabend in einem leer stehenden Bahngebäude Feuer gelegt.

Brandstiftung an altem Bahngebäude in Roßlau - Feuerwehr ist am Schäferberg im Einsatz

Rosslau/MZ. - Nahe der Zerbster Brücke in Roßlau haben Unbekannte am Sonntagabend in einem leer stehenden Bahngebäude Feuer gelegt. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt.

Nach ihren Informationen war den Beamten am Sonntag gegen 17.45 Uhr über die Rettungsleitstelle der Brand eines Bahngebäudes gemeldet worden. Als die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort eintrafen, war die Feuerwehr in der Nähe der Roßlauer Straße „Am Schäferberg“ bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Unbekannte Täter hatten dort Unrat an einem unverschlossenen Gebäude angezündet und sich anschließend entfernt. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude selbst verhindert werden. Der entstandene Schaden beträgt circa 3.000 Euro.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.