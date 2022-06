Brandbrief von Sportverein: Steht die Biethe-Sporthalle in Roßlau vor dem Aus?

Roßlau/MZ - Der Ruf ist nicht zu überhören: „Unsere Heimstätte steht vor dem Aus, wir brauchen Hilfe zur Rettung der Biethe-Sporthalle in Roßlau!“ Per Mail und Social Media hat Norbert Rubner vom Tischtennisverein (TTV) Jahn Roßlau den Hilferuf rundum geschickt: Ganz gezielt an die realen Fraktionen im Stadtrat Dessau-Roßlau, an Abgeordnete im Landtag und Deutschen Bundestag, an Sport- und Tischtennisbund - und in die digitale Welt der Facebook-User.