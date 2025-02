Der Notruf ging gegen 3.10 Uhr in der Dessauer Rettungsleitstelle ein.

Brand in der Anlieferzone von Supermarkt - Dessauer Feuerwehr ist mitten in der Nacht gefordert

Die Feuerwehr war in der Franzstraße gefordert.

Dessau/MZ. - In der Nacht zum Freitag, 28. Februar, hat es in der Anlieferzone eines Einkaufsmarktes in der Franzstraße gebrannt. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt. Der Rettungsleitstelle sei gegen 3.10 Uhr der Brand eines Containers gemeldet worden.

Als die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort eintrafen, war der Brand einer Mülltonne und eines Werbeplakates durch die Feuerwehr bereits gelöscht. Zur Brandursache werden durch die Polizei Ermittlungen geführt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 700 Euro geschätzt.