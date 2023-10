Autos und Wohnanhänger brannten ab Steckt Feuerteufel Autos in Dessau an? Drei Brände am Wochenende

Die Feuerwehr in Dessau musste am Wochenende zu mehreren Fahrzeugbränden in Dessau ausrücken. Die Polizei ermittelt in allen Fällen die Ursache. Gibt es einen Zusammenhang?