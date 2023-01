Marcel Lenk hat am Samstag das „Sky-Bowl“ in der Weststraße eröffnet. Neben modernen Bahnen gibt es auch spezielle Bälle, wie dieser mit Pu-der-Bär-Motiv. Die Anlage ist eine Wettkampf-Anlage, die Pins werden nicht mit Seilen hochgezogen, was einen schnelleren Spielbetrieb möglich macht.

(Foto: Thomas Ruttke)