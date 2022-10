Böse Überraschung für Pilzsucher in Meinsdorf - Unbekannte stehlen Handy aus Fahrradkorb

Die Pilzsucher waren in einem angrenzenden Waldstück unterwegs, als die Diebe zuschlugen.

Meinsdorf/MZ - Böse Überraschung für Pilzsucher in Meinsdorf. Unbekannte Täter hatten ihnen am Sonnabendabend ein Mobilfunktelefon und eine Geldbörse gestohlen.

Wie das Polizeirevier mitteilt, hatten die Geschädigten ihre Fahrräder mit dem späteren Diebesgut am Straßenrand des Arnsdorfer Weges abgestellt und sind in das angrenzende Waldstück gelaufen, um Pilze zu sammeln. Als sie zurück zu den Fahrrädern kamen, stellten sie fest, dass in der Zwischenzeit ein oder mehrere unbekannte Täter das Mobilfunktelefon und die Geldbörse gestohlen hatten.

Er oder sie hatten sich in unbekannte Richtung aus dem Staub gemacht. Der Schaden beläuft sich auf rund 800 Euro.