Blitzer an der Stadteinfahrt Dessau-Ost - Spitzenreiter ist 62 km/h zu schnell unterwegs

Dessau/MZ - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B185 in Höhe des Vorderen Tiergartens in Dessau wurden am Dienstag 41 Autofahrer geblitzt. Diese werden in den nächsten Tagen Post von der Polizei erhalten.

Bei der Geschwindigkeitskontrolle wurden insgesamt 1.600 Fahrzeuge gemessen. Erlaubt sind dort am Ortseingang 50 km/h. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 112 km/h. Der neue Bußgeldkatalog sieht dafür ein Bußgeld von 700 Euro, zwei Punkte und ein dreimonatiges Fahrverbot vor.

Schon am Montag war auf der B185 zwischen den Anschlussstellen Dessau-Ost und Dessau-Roßlau eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt worden. Da wurde 1.538 Fahrzeuge überprüft. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h wurden 36 Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 128 km/h. Das kostet 480 Euro, bringt zwei Punkte und ein Fahrverbot von einem Monat.