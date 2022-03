Blitzer an B184 und B185 in Dessau-Roßlau - Spitzenreiter war 39 km/h zu schnell

Dessau-Rosslau/MZ - In Dessau-Roßlau haben am Donnerstag erneut an zwei neuralgischen Punkten Geschwindigkeitskontrollen stattgefunden. Diesmal hielten sich die Autofahrer aber größtenteils an die Regeln. Fahrverbote schließt das aber nicht aus.

Zum einen stand ein Blitzer auf der B184 zwischen Dessau und Roßlau. Dort wurden 1.610 Fahrzeuge gemessen. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h wurden 17 Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 109 km/h.

Zum anderen wurde auf der B185 in Höhe Mildensee geblitzt. Dort fuhren 1.716 Fahrzeuge am Messpunkt vorbei. Bei erlaubten 70 km/h gab es nur drei Verstöße. Der Spitzenreiter hatte 87 km/h auf dem Tacho.

Erfolgreich waren zudem zwei mobile Geschwindigkeitskontrollen. Am Donnerstag war auf der A9 in Richtung München ein Renault ins Visier geraten. Er fuhr 135 km/h im 100er Bereich. Gegen den 34-jährigen Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Teurer und folgenreicher wird es für einen 54-Jährigen, der auf der B100 bei Brehna mit 174 km/h bei erlaubten 100 km/h festgestellt wurde.