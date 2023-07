Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Es ist das selbstverständlichste der Welt: Hahn auf und schon fließt Wasser! Spätestens seit in den Sommermonaten der See im Wörlitzer Park versiegt, spätestens seit den vielen Wald- und Flächenbränden ob im Fläming oder im Harz, spätestens seit dem Blick in den Dürrekatalog des Deutschen Wetterdienstes, wo Dessau rot markiert ist, dürfte folgende Frage im Raum stehen: Was wird aus unserem Wasser im Klimawandel und wie können wir es in der Region halten? Mitglieder der CDU-Landtagsfraktion bereiten sich gerade auf die Novellierung des Landes-Wassergesetzes vor. Am Dienstag luden die Dessauer Landtagsabgeordnete Anja Schneider und die umweltpolitischen Sprecherin der CDU-Fraktion, Sandra Hietel-Heuer, ins Dormero-Hotel Dessau zur Podiumsdiskussion unter dem Titel „Blickwinkel Wasser“. Nachfolgend eine Bestandsanalyse, die die beiden Politikerinnen mit nach Magdeburg nehmen.