So bereitet sich Dessau auf einen längeren Stromausfall vor - Was Leuchttürme damit zu tun haben

Dessau-Roßlau/MZ - Dessau-Roßlau will angesichts einer unsichereren Energieversorgung, weltweiter Krisen und möglichen Naturkatastrophen auf einen längeren Stromausfall vorbereitet sein und konkretisiert seine Planungen dafür. Dabei kommt das sogenannte Leuchtturm-Modell zum Tagen: In Notfällen sollen die Einwohner an 17 Anlaufstellen Hilfe bekommen, medizinisch versorgt werden, Ansprechpartner finden und Notrufe absetzen können. In der Regel sind das die Gerätehäuser der Feuerwehren. Über die Pläne hat die MZ mit Lutz Kuhnhold, dem Leiter des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz gesprochen.