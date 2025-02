Am frühen Montagmorgen fuhren in Dessau auf den Linien 1 und 3 teilweise Busse statt Straßenbahnen.

Bitterkalter Morgen: Eisige Temperaturen bringen in Dessau die Straßenbahnen zum Stehen

Die Straßenbahnen rollten am Montagmorgen nicht planäßig.

Dessau/MZ. - Auf Minus 12-Grad war das Thermometer in der Nacht zum Montag gerutscht, was im morgendlichen Straßenbahnverkehr für Probleme gesorgt hat.

Aufgrund vereister Oberleitungen mussten in den frühen Morgenstunden einzelne Fahrten im Straßenbahnbetrieb ausfallen. Das betraf um 4.19 Uhr die Linie 1 ab Tempelhofer Straße zum Hauptbahnhof sowie die Linie 3 um 4.27 Uhr ab Junkerspark (inklusive der Ausrückerfahrt ab Depot zum Junkerspark) um 4.35 Uhr ab Hauptbahnhof Richtung Junkerspark.

Um die Beeinträchtigungen so schnell wie möglich zu beheben, sei der Arbeitswagen der DVG zur Enteisung der Oberleitungen eingesetzt worden, erklärte die Sprecherin der Dessauer Verkehrsgesellschaft , Claudia Pittermann auf MZ-Anfrage. Zusätzlich wurde Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. „Ab ca. 5.15 Uhr konnte der Straßenbahnbetrieb am Montag wieder planmäßig aufgenommen werden“.

Ein Schaden an der Oberleitung hatte bereits am Donnerstag voriger Woche Störungen auf der Linie 3 verursacht. Auch hier sei kurzfristig ein Schienenersatzverkehr eingerichtet worden. Der reguläre Betrieb konnte am frühen Nachmittag wieder aufgenommen werden.