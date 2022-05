Bislang niemandem aufgefallen: „Dessau“ kommt in der Bibel vor - Was sagen Kirche und Namensforscher dazu?

An einer eher unbekannten Stelle der Bibel kommt das „Dorf Dessau“ vor. Eine Verbindung zur heutigen Stadt ist unwahrscheinlich. Experten erklären, warum.

Dessau-Rosslau/MZ - Es ist das Buch der Bücher, in unzählige Sprachen der Welt übersetzt, früher von unschätzbarem Wert, heute längst nicht mehr in jedem Regal zu finden: die Bibel. Einige Geschichten, Psalme und Gebete, wie die Weihnachtsgeschichte, das Vaterunser und die Erzählung von Jesus’ Auferstehung sind selbst den meisten Atheisten bekannt. Das „2. Buch der Makkabäer“, eine wohl im ersten Jahrhundert vor Christus entstandene Textsammlung im Alten Testament, gehört nicht zu diesen prominenten Texten. Dessauer Bibel-Leser könnten an einer Stelle dennoch aufhorchen - dort, wo ihre Stadt namentlich erwähnt wird.