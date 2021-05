Bis zu 700 Zuschauer dürften die letzten beiden Heimspiele des DRHV in der Halle verfolgen

Dessau-Roßlau - Fans der Handballer vom Dessau-Roßlauer HV dürfen sich freuen: Die beiden letzten Saisonspiele finden wieder vor Publikum statt. Jeweils bis zu 700 Zuschauer sind zu den beiden Spielen in der Anhalt-Arena erlaubt.

Hintergrund sei ein Modellprojekt, dass die Stadt Dessau-Roßlau beim Innenministerium Sachsen-Anhalt und dem Landessportbund beantragt hatte und welches nun genehmigt worden ist. Wenn die Mannschaft also am 6. Juni gegen Hamm und am 20. Juni gegen Aue antritt, darf - unter Auflagen - endlich wieder vor Ort mitgefiebert werden.

Wie schon beim Meeting „Anhalt“ in der vorletzten Woche, müssen Besuchen entweder einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen können, der nicht älter als 24 Stunden ist, oder bereits gegen das Virus geimpft oder von einer Erkrankung genesen sein. Corona-Schnelltests werden für Fans direkt vor Ort angeboten.

„Luca“-App oder ausgefülltes Teilnahmeformular als Voraussetzung

Zudem muss eine lückenlose Kontaktnachverfolgung gewährleistet sein: Die Veranstalter setzen hier auf die sogenannte „Luca“-App, die dafür auf dem Mobiltelefon der Besucher installiert sein muss. Alternativ kann aber auch ein Teilnahmeformular ausgefüllt und vor Ort abgegeben werden. Darin werden Name, Adresse und Telefonnummer abgefragt sowie auf einzelne Corona-Hygienemaßnahmen verwiesen.

Letzte Voraussetzung ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz vor dem jeweiligen Spiel in Dessau-Roßlau unter der Schwelle von 100 liegt. (mz)