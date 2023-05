Dessau/MZ/syk - 152 Hektar Waldflächen, vorrangig im Osten und Süden der Stadt, wurden am Mittwoch aus der Luft mit dem Biozid „Foray“ gegen den Eichenprozessionsspinner (ESP) besprüht. In Folge dessen war zum Beispiel der Tiergarten bis Donnerstagfrüh gesperrt. Damit ist die Bekämpfung per Hubschrauber in diesem Jahr abgeschlossen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.