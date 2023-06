Es drängt die Zeit für den Bau der neuen Regenbogenschule, der Schule für geistig behinderte Kinder. Stadträte im Bildungsausschuss votieren mit großer Mehrheit für den Bau in der Bernburger Straße, wie es auch die Machbarkeitsstudie vorgeschlagen hat. Die endgültige Entscheidung fällt am Mittwoch im Stadtrat.

Bildungsausschuss für Bernburger Straße - Risiko bei Standort in der Dessauer Innenstadt zu groß?

Bekommt Dessau zentrumsnah einen Schulneubau, wie es Oberbürgermeister Robert Reck vorgeschlagen hat? Darüber gehen die Meinungen bei den Stadträdten auseinander, auch, weil eine Machbarkeitsstudie einen Standortfavoriten an anderer Stelle, in der Bernbruger Straße, ausgemacht hat.

Dessau/MZ - - An welchem Standort soll die Regenbogenschule, Schule für geistig Behinderte, gebaut werden? In der Bernburger Straße, wie es die vom Stadtrat in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie vorschlägt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

und wie es im Stadtrat am Mittwoch beschlossen werden soll? Oder an einem anderen Standort, den OB Robert Reck erst kürzlich ins Spiel brachte, und der bisher nur hinter den Kulissen besprochen wurde?