Dessau/MZ - Es ist eine Zeitungsnotiz vom September 2019. An einem Samstag kamen hunderte zum Open Air „Under the Bridge“ unter die Finebrücke, um drei Bands zu erleben. Es war das letzte Open-Air des Dessauer Musikclubs „Cadillac“. „Under the Bridge“ wurde begraben. Auch das „Cadillac“ gibt es nicht mehr. Es lebe „Under the Bridge“!

