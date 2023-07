„Eiskontor“ lockt an Bienenstich, Gin Tonic, Rosenwasser - Susanne Jecht setzt in Dessau-Nord auf besonderes Eis

Nach dem Aus für das „Ice Cottage“ hat Susanne Jecht in Dessau-Nord mit dem „Eiskontor“ einen Neuanfang an dem Standort gewagt. Bei ihr gibt es ausgefallene Abkühlungen an heißen Tagen. Warum es die Berliner Eismacherin nach Dessau verschlagen hat.