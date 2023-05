Nicht nur in Sachsen-Anhalt sind in den letzten Wochen Menschen von Bienen angegriffen worden. Ein Imker aus Dessau erklärt, was dahintersteckt.

Dessau-Roßlau/MZ - In den letzten Wochen sind sie verstärkt im Gespräch: Weltweit, deutschlandweit. Und in der Nachbarschaft. Bienen machen Schlagzeilen. In den USA hatte ein Mann bei Gartenarbeiten ein Bienennest übersehen und war daraufhin von dem Schwarm attackiert worden. In Hohenmölsen überlebte in der vorigen Woche eine Frau beim Blumenpflücken einen Bienenangriff nicht. In Bernburg hatten Tausende ausgeschwärmte Bienen einen Mann in seinem Auto „eingeschlossen“, bis Rettung im Anzug eines Imkers kam.