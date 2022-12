„Biber“ hat seine Memoiren geschrieben - „Ich schwöre, das ist wirklich passiert“

Dessau/MZ - Es war einmal. Eine Zeit nämlich, in der ein Satz wie dieser nicht aus Bibers Mund zu hören gewesen wäre, zumindest nicht an einem Donnerstag kurz vor elf: „Ich muss allmählich zur Arbeit.“ Und Biber hätte einen nicht früh um 9:30 Uhr empfangen, in der Hand grinsend ein paar Tabletten – Bluthochdruck, Diabetes, überhaupt das Alter – sondern irgendwann am Abend mit einer Flasche Bier.