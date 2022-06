Bewusst vom Du zum Sie - Dessau-Roßlau feiert Pfingsten die ersten Jugendweihen

Wenn Kinder zu jungen Erwachsenen werden. Gleich drei Veranstaltungen fanden am Sonnabend im Golfpark Dessau statt. Erstmalig mit einer Gebärdendolmetscherin.

Den Schritt in den neuen Lebensabschnitt gehen die Mädchen nd Jungen gemeinsam mit Eltern, Verwandten und Freunden.

Dessau/MZ - Wenn die Jungs nagelneue Sneaker an die Füßen und mal nicht nur T-Shirts tragen, die Mädchen auch hochhackige Pumps und langwallende Kleider - dann werden aus Achtklässlern junge Erwachsene. Und sie feiern ihre Jugendweihe. Am Pfingstsamstag zum ersten Mal auch in Dessau-Roßlau im Hugo-Junkers-Saal im Golf Park Dessau.