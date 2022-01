Beutel hing am Rollator - 86-jährige Rentnerin wird in Dessauer Supermarkt bestohlen

Dessau/MZ - Bei ihrem Einkauf in der Franzstraße ist am Mittwoch eine 86-jährige Dessauerin bestohlen worden. Die Seniorin war gegen 15.30 Uhr in dem Supermarkt unterwegs, als sie den Verlust ihrer Geldbörse bemerkte. Diese hatte sich zum Tatzeitpunkt in einem Beutel an ihrem Rollator befunden.

In der Geldbörse befanden sich unter anderem Bargeld, Personalausweis und Geldkarte. Die Schadenhöhe wird auf etwa 370 Euro geschätzt. Angaben zum genauen Tatort oder zum Täter konnte die Geschädigte nicht machen.