Betrunkener stürzt auf Dessauer Kaufland-Parkplatz - Polizei verhindert Losfahren des 65-Jährigen

Ein völlig betrunkener Autofahrer ist am Montagabend von der Dessauer Polizei auf dem Kaufland-Parkplatz in Mildensee an der Weiterfahrt gehindert worden.

Zeugen hatten gegen 18.30 Uhr beobachtet, wie der Mann neben seinem Auto gestürzt war und nicht mehr allein aufstehen konnte. Beim Versuch, ihm zu helfen, bemerkten die Zeugen deutlichen Alkoholgeruch und alarmierten Polizei und Rettungsdienst.

Als die Polizei am Eichengarten eintraf, war der 65-Jährige gerade dabei, auf der Fahrerseite einzusteigen. Das verhinderten die Beamten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,2 Promille.

Da der Anfangsverdacht besteht, dass der Mann in seinem betrunkenen Zustand selbst zum Kaufland-Center nach Mildensee gefahren ist, wurde eine Strafanzeige gestellt und eine Blutprobenentnahme veranlasst und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde dem Mann natürlich untersagt.