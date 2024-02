Mehr Glück als Verstand hatte am Montag, 12. Februar, ein 28-jähriger polizeibekannter Mann aus Bulgarien. Der war am Sonntag schon aufgefallen.

Betrunkener stürzt am Bahnhof Roßlau in Bahngleis - Regionalbahn muss Notbremsung einleiten

Der Bahnhof in Roßlau: Hier stürzte ein Mann in die Gleise.

Gegen 17 Uhr war die Bundespolizei in Magdeburg durch die Notfallleitstelle der Bahn informiert worden, dass der Mann am Bahnhof Roßlau von der Bahnsteigkante 2 ins Gleis gestürzt war. Ein einfahrender Zug konnte durch eine Notbremsung glücklicherweise noch rechtzeitig stoppen, so dass der im Gleis Liegende durch die Regionalbahn nicht verletzt wurde. Der 28-Jährige zog sich bei dem Sturz leichte Blessuren zu, konnte sich aber aus eigener Kraft aus dem Gleis entfernen. Die Bahnstrecke wurde trotzdem erst einmal gesperrt.

Bei dem Gestürzten handelte es sich um einen bereits vom Vortag durch mehrere Hitlergrüße bekannten Bulgaren, der nach erster Begutachtung durch den Notarzt stark alkoholisiert war. Sicherheitshalber wurde der 28-Jährige für eine eingehende Untersuchung in ein nahes Krankenhaus gebracht. Die eingesetzte Streife der Bundespolizei begleitete den Transport. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.