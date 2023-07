Das war wohl nicht sein Abend: Statt seinen Rausch auszuschlafen, hat ein 37-Jähriger in Roßlau randaliert, seine Familie drangsaliert und gegen mehrere Gesetze verstoßen. Als er schließlich mit dem Auto floh, wurde es den Polizisten zu bunt.

Betrunkener streitet in Roßlau mit Bruder um Erbe, tritt Tür ein und flüchtet vor Polizei

In Roßlau ist ein Erbschaftsstreit eskaliert.

Roßlau/MZ - Ein betrunkener 37-jähriger Mann hat in der Nacht zum Samstag in Roßlau nicht nur seine Familie und zahlreiche Anwohner, sondern auch die Polizei mit einer Vielzahl an Gesetzesverstößen auf Trab gehalten.