Betrunkener Renault-Fahrer hat in Dessau Probleme beim Einparken

Dessau/MZ - Ein betrunkener 67-Jähriger hat am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf einem Parkplatz im Dessauer Ortsteil Alten einen Unfall gebaut. Der Mann wollte seinen Renault in eine Parklücke einparken und stieß dabei mehrmals gegen einen Seat, der in einer benachbarten Stellfläche gestanden hatte.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 67-jährige Fahrer verließ den Unfallort, konnte von der Polizei aber in der Umgebung festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.