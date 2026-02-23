Ein ziemlich betrunkener Autofahrer hat am Sonnabend, 21. Februar, die Polizei auf der A9 beschäftigt und für tausende Euro Schaden gesorgt.

In der Nähe der Anschlussstelle Bitterfeld-Wolfen wurde der Betrunkene von der Polizei gestoppt.

Dessau/MZ. - Ein stark betrunkener Autofahrer hat am Sonnabend, 21. Februar, die Polizei auf der A9 beschäftigt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte der 59-jährige Fahrer eines Toyotas gegen 16.30 Uhr die A 9 in Richtung München befahren und wollte an der Anschlussstelle Dessau-Süd abfahren. In der Abfahrt kam der Mann mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Im Anschluss fuhr er über eine Grünfläche und setzte seine Fahrt auf der A 9 fort. Der MDR berichtete von einem Wendemanöver.

Nach einem Zeugenhinweis konnte der beschädigte Toyota von der Polizei auf der B 183 in Richtung Bitterfeld-Wolfen festgestellt und dann auch gestoppt werden. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem Fahrer Atemalkohol festgestellt. Ein Vortest ergab einen Wert von über zwei Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Nach Angaben der Polizei entstand Sachschaden von insgesamt etwa 19.000 Euro.