Betrunkener Ford-Fahrer fährt in der Askanischen Straße ungebremst auf einen Renault

Dessau/MZ - - Zwei Personen sind am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in der Dessauer Innenstadt verletzt worden. Schilderungen der Polizei zufolge fuhr am Sonnabend gegen 22.55 Uhr ein Ford auf der Askanischen Straße ungebremst auf einen Renault. Der Renault wiederum schleuchderte durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Mercedes. Der Sachschaden an den drei am Unfall beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf rund 18.000 Euro. Der 19- jährige Renault-Fahrer und die 17- jährige Insassin wurden leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeugführer des Pkw Ford wurde Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert weit im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit,berichtete das Polizeirevier am Sonntag. Der Pkw Ford und der Pkw Renault mussten in der Folge abgeschleppt werden.

