Ein betrunkener Autofahrer ist am Freitag in Dessau-Alten mit einer zwölfjährigen Radfahrerin zusammengestoßen und hat diese leicht verletzt.

Dessau/MZ - Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitag in Dessau-Alten eine rote Ampel ignoriert und dann eine zwölfjährige Radfahrerin verletzt. Das hat die Polizei in Dessau am Sonnabend mitgeteilt.