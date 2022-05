Betrunkene fährt in Roßlau gegen eine Hecke - Alkoholtest ergibt 1,4 Promille

Roßlau/MZ - Am Samstag wurde der Polizei gegen 11.20 Uhr ein Verkehrsunfall in Roßlau mitgeteilt. Die verursachende Fahrerin, eine 37-jährige Dessauerin, war in den frühen Morgenstunden beim Einparken gegen eine Hecke gefahren und hatte diese beschädigt.

Bei der Befragung der Fahrerin stellten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab 1,40 Promille. Die Blutprobenentnahme wurde im städtischen Klinikum durchgeführt. Der Führerschein der Frau konnte nicht sichergestellt werden, denn sie hat keine gültigen Fahrerlaubnis.