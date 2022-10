Leere Flaschen doppelt eingescannt Betrug mit Pfandbons vor Gericht in Dessau - 27-Jährige hat etwa 1.900 Euro erbeutet

Eine 27-Jährige aus Kemberg soll in einem Getränkemarkt leere Pfandflaschen noch einmal eingescannt und so 1.900 Euro erbeutet haben. Welche Strafe sie erhält. Warum ein späterer Einbruch in den Getränkemarkt ihr nicht nachgewiesen werden kann.