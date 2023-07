Nach einem Schockanruf hat eine 81-jährige Dessauerin mehrere tausend Euro an Betrüger verloren. Das Vorgehen ist eigentlich bekannt.

Tausende Euro in Versteck deponiert - 81-Jährige aus Dessau fällt auf Schockanruf herein

Dessau/MZ - Nach einem Schockanruf hat eine 81-jährige Dessauerin mehrere tausende Euro in einem Versteck deponiert und an Betrüger verloren. Das hat die Polizei am Donnerstag mitgeteilt.