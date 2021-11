Betreiber vom Adventsmarkt Dessau wirbt um Verständnis - „Viele sind verzweifelt“

Dessau/MZ - Nach teils heftiger Kritik im Internet hat Dirk Merkel. Betreiber des Dessauer Adventsmarktes, am Wochenende in einem Facebook-Beitrag auf der Seite „Dessauer Adventsmarkt“ noch einmal um Verständnis für die 3-G-Regelung und die Umzäunung des Marktes geworben.

„Die Händler, Mitarbeiter und ich, Dirk Merkel als Veranstalter, sind auch nicht glücklich mit der Situation“, schrieb Merkel. „Viele sind verzweifelt, denn Ware ist geordert, Arbeitsverträge wurden unterschrieben, Standmieten gezahlt und diverse Aufbau- und Transportkosten sind zu schultern. Etliche von uns müssen ihre Kinder ernähren und wollen Ihnen auch etwas Normalität in diesen Zeiten bieten.“

Merkel bat darum, die Organisatoren mit negativen Kommentaren im Internet in Ruhe zu lassen. „Wir haben das Virus nicht erschaffen, wir haben nicht die politische Verantwortung für die Antworten auf das Virus. Ich bin eigentlich froh, dass ich diese Last nicht zu tragen habe.“

Pandemiestab Dessau-Roßlau hatte sich am Donnerstag kurzfristig für 3-G entschieden

Erst am Donnerstag hatte der Pandemiestab kurzfristig entschieden, den Adventsmarkt nur für Geimpfte, Genesene und Getestete zu öffnen. Mit Ausnahmen für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Die werden, so Merkel, sowieso 3 Mal pro Woche getestet. In einer Hauruck-Aktion waren am Freitag 170 Bauzaunfelder organisiert, angeliefert und aufgebaut worden.

„Wir haben versucht, so viele Laufwege wie möglich offen zu halten“, erklärte Merkel. „Leider gelang es uns nicht am Rathaus, deshalb muss es umrundet werden. In der Hoffnung, dass es das letzte Mal ist und wir nächstes Jahr wieder ungestört unserer Arbeit nachgehen können.“

Der Dessauer Adventsmarkt startet am Montag - ohne eine offizielle Eröffnung und ohne Bühnenprogramm, aber mit Glühwein-Ausschank. „Unsere Besucher sind in der Regel ordentliche und vernünftige Menschen, die die jetzige Situation richtig einzuschätzen wissen.“

Der Ablauf am Montag ist klar: „Bitte haltet Eure Zertifikate und Testergebnisse sowie den Personalausweis an der Einlasskontrolle bereit. Ihr helft damit, unnötige Wartezeiten am Eingang zu erzeugen“, schrieb Merkel. Und. „Bitte tragt zu Eurem Schutz Masken auf dem Gelände und haltet Abstand zueinander. So eine Elchlänge ist schon mal ein Anfang.“ Das Ziel für alle Beteiligten ist klar: „Ich hoffe sehr“, so Merkel, „dass wir Freude in die Vorweihnachtszeit zaubern können.“