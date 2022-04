Betreiber für Hotel am Dessauer Schloßplatz steht fest - Der setzt auf Tagestouristen und Geschäftsleute

So plant die Getec-Gruppe das neue Hotel am Schloßplatz. Die Fassade soll durch die Klinkerbauweise und Ecken weniger massiv wirken.

Dessau/MZ - In der langen Geschichte um die Bebauung des Dessauer Schloßplatzes soll noch in diesem Jahr das nächste Kapitel beginnen: der Bau des geplanten Hotels. Nachdem die ehemalige Berufsschule abgerissen wurde, befindet sich zwischen Johannbau und Marienkirche nur noch ein leerer Platz. Dort soll noch in diesem Jahr mit dem Bau des viergeschossigen Hotels begonnen werden. Das bestätigte Steffen Schmidt, Leiter der Konzernentwicklung bei der Baufirma, der Getec-Gruppe, der MZ.