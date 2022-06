Bestürzung und Angst: Ukraine-Krieg schockiert Dessau-Roßlauer

Der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine ruft Bestürzung bei Landsleuten und Deutschen gleichermaßen hervor. Tierparkleiter Jan Bauer sorgt sich um seine Kollegen in Osteuropa, die Stadtwerke können Kostensteigerungen nicht ausschließen und Steffi Lemke verkürzt ihren für Freitag geplanten Dessau-Besuch drastisch.

In vielen deutschen Städten, wie hier in Berlin, demonstrierten Menschen für Frieden.

Dessau-Roßlau/MZ - Der Angriff Russlands auf die Ukraine in der Nacht zu Donnerstag hat auch in Dessau-Roßlau große Betroffenheit ausgelöst. Sowohl Ukrainer, die Familie und Freunde in der Heimat haben, als auch Deutsche mit Kontakten nach Osteuropa und gänzlich Unbeteiligte zeigten sich schockiert vom Überfall Russlands. Der für Freitag geplante Besuch der aus Dessau stammenden Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) wurde stark verkürzt.